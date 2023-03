Juventus, come giocherà con il rientro di Pogba: le tre soluzioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) La fine di un calvario. Paul Pogba, 219 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, ha finalmente fatto il proprio debutto in stagione subentrando nel corso della ripresa nel derby con il Torino, vinto dalla sua Juventus per 4-2. Un ritorno in... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 marzo 2023) La fine di un calvario. Paul, 219 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, ha finalmente fatto il proprio debutto in stagione subentrando nel corso della ripresa nel derby con il Torino, vinto dalla suaper 4-2. Un ritorno in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se è vero è la conferma di quanto scrivo da mesi: gli ingaggi dai 3-4 milioni in su non potranno più essere pagati… - ZZiliani : AGGIOTAGGIO INFORMATIVO: pena prevista da 1 a 3 anni, aumentabili in caso di particolare gravità FALSE COMUNICAZION… - juventusfans : Come sempre riportiamo la classifica della #SerieA VERA e non questa FALSATA! Alla #Juventus mancano sempre 15 punt… - DanyGilli : RT @Jugica60: Ogni mattina in Italia, come sorge il sole, un giornalista si sveglia e sa che dovrà scrivere calunnie sulla Juventus. Ogni g… - PasqualeADP10B : RT @massisacchi: Io protesto perché sono stufo di vedere la Juventus punita in processi senza certezze e nonostante non abbia violato nessu… -

Paredes, Allegri spiega così l'esclusione da Juventus - Torino Juventus - Torino: le parole di Allegri sull'esclusione di Paredes Al termine della gara contro il ... Deve mettersi a disposizione e dare una mano come stanno facendo tutti quanti. Mi dispiace che non ... Calciomercato Juventus, addio Vlahovic con lo scambio: si fa tutto in Premier Calciomercato Juventus, sappiamo benissimo che il futuro di Vlahovic dipende da come si chiuderà la stagione, non solo in campo. Via con lo scambio Il futuro di Dusan Vlahovic è legato a doppio, triplo filo, a ... Nantes - Lens, Coupe de France: tv, probabili formazioni, pronostici ...match fra l'andata e il ritorno dello spareggio di accesso agli ottavi di finale contro la Juventus. Come vedere Nantes - Lens in diretta tv e streaming La partita tra Nantes e Lens, valida per i ... - Torino: le parole di Allegri sull'esclusione di Paredes Al termine della gara contro il ... Deve mettersi a disposizione e dare una manostanno facendo tutti quanti. Mi dispiace che non ...Calciomercato, sappiamo benissimo che il futuro di Vlahovic dipende dasi chiuderà la stagione, non solo in campo. Via con lo scambio Il futuro di Dusan Vlahovic è legato a doppio, triplo filo, a ......match fra l'andata e il ritorno dello spareggio di accesso agli ottavi di finale contro lavedere Nantes - Lens in diretta tv e streaming La partita tra Nantes e Lens, valida per i ... Come vedere Juventus-Torino in diretta streaming (Serie A) Punto Informatico Roma-Juventus, probabili formazioni: Vlahovic sfida Abraham, squalificato Smalling A centrocampo, invece, la Roma potrebbe vantare come interpreti dal primo minuto Spinazzola e Karsdorp ... Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno più che mai intenzionati a centrare la quinta ... Paredes, Allegri spiega così l’esclusione da Juventus-Torino Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero sul centrocampista argentino dopo il mancato utilizzo nel derby della Mole ... A centrocampo, invece, la Roma potrebbe vantare come interpreti dal primo minuto Spinazzola e Karsdorp ... Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno più che mai intenzionati a centrare la quinta ...Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero sul centrocampista argentino dopo il mancato utilizzo nel derby della Mole ...