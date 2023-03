(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella serata di ieri lantus ha presentato ilaldidel Coni per sovvertire in toto la penalizzazione di 15 punti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Ufficiale: la Juve ha depositato in serata il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni - JuveVinciPerMe : In attesa che la Juve dica qualcosa sul ricorso presentato ieri, è il sito ufficiale del CONI che ne parla. Tra art… - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: anche #Agnelli, #Arrivabene, #Paratici e gli altri dirigenti fanno ricorso al Collegio di Garanzia del Coni… - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: Agnelli, Arrivabene, Paratici e gli altri dirigenti fanno ricorso al Collegio di Garanzia: Nella s… - cmdotcom : #Juve, UFFICIALE: anche #Agnelli, #Arrivabene, #Paratici e gli altri dirigenti fanno ricorso al Collegio di Garanzi… -

A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quartodella gara Marco Serra. Roma,... E non voglio soffermarmi sul fatto che lui è di Torino e la prossima è con la, non parlo di ...Non voglio entrare nella cosa che lui è di Torino, la prossima giochiamo con lae mi voleva ... A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quartodella gara Marco Serra. Il ...'A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso ed il quartodella gara Marco Serra', ...detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la...

Plusvalenze Juventus, ricorso al Collegio di Garanzia: ufficiale! Tuttosport

Tra i rischi che la Juventus sembra correre con le prossime sentenze troviamo anche l'eventuale retrocessione in Serie B.La lite in Roma-Cremonese tra Mourinho e il quarto uomo che ha portato all’espulsione del tecnico. Un video mostra il labiale di Serra: «Vai a casa, vai a casa» e forse anche «Ti prendono tutti per il ...