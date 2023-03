Juve-Torino | derby e caso maglie | “Noi tifosi granata umiliati”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal… - realvarriale : Neanche il tempo di gioire giustamente per un Derby ben giocato e vinto con merito, che dalla Procura di Torino arr… - FBiasin : #Mourinho su #Serra: 'Devo capire se posso agire legalmente, non avrà l’onestà di dire quello che mi ha detto e c… - CalcioNews24 : Derby e caso maglie: i tifosi del #Torino non ci stanno ?? - giuian44 : @pisto_gol Scusi signor pastrocchio, sa per caso com'è finita Juve - torino? Non ho riscontrato alcuna delle sue perle in merito... -

E' successo ieri dopo il derby tra: Bayeye e Pogba si sono scambiati la maglia, mentre Chiesa e Sanabria si sono abbracciati e salutati al fischio finale E' successo ieri dopo il derby tra: Bayeye e Pogba si ...Commenta per primo Il derby contro ilè stata l'ultima gara commentata per la Juventus da Enrico Zambruno , voce storica bianconera ... Lati entra dentro, ti tempra, ti ispira. Grazie. Fino ...... all'Allianz Stadium di, la Juventus Next Gen scenderà in campo per affrontare il Vicenza ... che abbiamo già trovato di fronte in campionato e curiosamente fu la mia prima partita qui alla. ...

All’indomani gli animi sono già più calmi ed ambiziosi in quel di Torino, come dimostra anche la clamorosa ... per continuare la storia di reparti arretrati da sogno che contraddistingue la Juventus, ...Il Torino dopo la sconfitta nel derby con la Juventus è già al lavoro per preparare al meglio l'incontro con il Bologna. In vista della partita il tecnico Ivan Juric può sorridere perchè ...