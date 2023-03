Juve, le parole dell’avvocato Chiaricchio: «Ecco il perchè dei -15 punti» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Eduardo Chiaricchio, tra i massimi esperti di diritto sportivo sul caso Juve e sulla plusvalenza di Osimhen L’avvocato Eduardo Chiaricchio, tra i principali esperti di diritto sportivo italiani, ha parlato nel corso del programma Terzo Tempo su Tele A. Di seguito le sue parole parole sul caso plusvalenze che riguarda la Juve e anche su Osimhen. APPELLO – «Al Collegio di Garanzia del Coni siamo in un grado di appello, che poi è un grado di Cassazione. Per poter rimuovere la sentenza che ha dato 15 punti di penalizzazione alla Juventus, è necessario che venga riscontrato un vizio di legittimità della sentenza che ha condannato il club bianconero. Già nel procedimento a cui ho partecipato come difensore del Novara, i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ledi Eduardo, tra i massimi esperti di diritto sportivo sul casoe sulla plusvalenza di Osimhen L’avvocato Eduardo, tra i principali esperti di diritto sportivo italiani, ha parlato nel corso del programma Terzo Tempo su Tele A. Di seguito le suesul caso plusvalenze che riguarda lae anche su Osimhen. APPELLO – «Al Collegio di Garanzia del Coni siamo in un grado di appello, che poi è un grado di Cassazione. Per poter rimuovere la sentenza che ha dato 15di penalizzazione allantus, è necessario che venga riscontrato un vizio di legittimità della sentenza che ha condannato il club bianconero. Già nel procedimento a cui ho partecipato come difensore del Novara, i ...

