Juve | Huijsen | «Il futuro? Sto molto bene qui»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Dean, il difensore olandese dellantus Next Gen, pronto a fare il grande salto in prima squadra Dean, difensore dellantus Next Gen ha rilasciato una lunga intervista a Voetbalzone. Di seguito le parole dell’olandese. PRIMI PASSI ALLA– «All’inizio è stato difficile. I miei genitori ed io abbiamo poi vissuto in un hotel per sei settimane perché non riuscivamo a trovare una casa o un appartamento. Gli allenamenti sono stati anchepiù duri di quelli a cui ero abituato e quando sono arrivato in Italia non stavo. Non è stato un buon inizio. Ma dopo due mesi mi sono e poi mi è piaciuto. A poco a poco è migliorato anche l’italiano, il che mi ha reso più facile comunicare. Spagnolo e italiano ...

Deansi racconta tra passato, presente e futuro. Il difensore olandese della Juventus (classe ... Se ladovesse essere retrocessa in Serie B, per me potrebbe essere l'...Lache verrà per" Il mio obiettivo L'intenzione è trovare posto in prima squadra la prossima stagione, oppure andrò in prestito in un club di Serie A o B per fare minuti

