Juve | grande entusiasmo dopo il derby | festeggiamenti e celebrazioni nello spogliatoio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Oltre all'importante vittoria ottenuta nel, è stata una serata diper lantus: non solo loha riabbracciato Pogba e fatto gli auguri a Milik e Kean per i ...

Oltre all'importante vittoria ottenuta nel derby , è stata una serata di festeggiamenti per la Juventus: non solo lo spogliatoio ha riabbracciato Pogba e fatto gli auguri a Milik e Kean per i ...SERIE A - 'Credo che il prodotto sul campo sia ottimo, mi pare che dieci dei venti club abbiano investitori americani e sono sicuro che si stiano focalizzando sul creare unalega e sul ......detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la... Forse è unarbitro, ma come persona lo rispetto come lui rispetta me ", ha dichiarato. Nel ...

Oltre alla Cremonese che dopo ventiquattro partite e ventinove anni ritorna al successo in Serie A, ci sono anche allenatori che hanno avuto la capacità di attendere i loro giocatori: come Dionisi con ...Juve Next Gen-Vicenza, andata della finale di Coppa Italia di Serie C, è alle porte. Se è vero che l'appetito vien mangiando Massimo Brambilla vuole andare fino in fondo al metaforico banchetto ...