Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juve, cinquanta punti sul campo. Non è l'anti-#Napoli, ma è seconda - sickomodw : la juve ne ha vinti cinquanta di seguito ma sempre stata zitta, napoli invece sta esplodendo siccome ne vincono uno ogni cento anni -

...detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la... Sono andato nello spogliatoio cinque minuti dopo la partita e ho chiestovolte scusa all'...... " Non voglio dire che lui è di Torino e noi giochiamo con la, ma è stato ingiustificabile ". ... Sono andato nello spogliatoio 5 minuti dopo la partita e ho chiestovolte scusa all'...Il Bayern, sempre come la, è la squadra più amata e la più detestata. I primi e i forti sono ... Berlino Est era ferma agli anni, senza insegne, anche l'aria era diversa, inquinata dalla ...

Juve, cinquanta punti sul campo. Non è l'anti-Napoli, ma è seconda Calciomercato.com

Il difensore bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul Torino: la rimonta è cominciata con un suo gol ...Il tecnico della Roma scatenato nel post partita dopo l'espulsione: "Voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale" ...