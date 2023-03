Juve | Bremer | «Quarto posto? Stiamo dimostrando di poterci arrivare»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole del difensore bianconero Gleison, autore del gol dell’ex nella vittoria dellanel Derby della Mole Gleisonha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellanel Derby della Mole, in cui ha anche segnato un gol dell’ex ai granata. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo iniziato male, però l’abbiamo ribaltata e abbiamo vinto. Questo conta, soprattutto in un derby».– «sul campo che possiamolì. In teoria abbiamo 50 punti, ma dobbiamo pensare di partita in partita». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.