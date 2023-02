Juve, Bremer: 'Ho sbagliato sul gol ma abbiamo vinto, conta questo. La Champions? La penso così...' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gleison Bremer ha segnato e vinto il derby con la sua Juve contro il Torino. Queste le sue parole a Dazn: ‘Fatto una buona partita oggi,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gleisonha segnato eil derby con la suacontro il Torino. Queste le sue parole a Dazn: ‘Fatto una buona partita oggi,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfces : 71' | ?? | ¡????????????????????????????! ¡BREMER ADELANTA A LA JUVE! ?? @EASPORTSFutbol #JuveToro [3-2] #ForzaJuve - forumJuventus : Nel primo tempo Cuadrado e Danilo rispondono ai granata, poi nel secondo la Juve allunga con Bremer e Rabiot! Torin… - _Morik92_ : Statistica curiosa: ad eccezion fatta del derby giocato il 18/2/2018, per la #Juve nelle ultime stagioni ha sempre… - NicolaGuarella2 : RT @paolorossi1965: Alla fine da molti anni il #derbydellamole è semplice: anche con un buon #Toro come stasera la #Juve è superiore e deve… - alextacchini : CONSIDERAZIONI DOPO JUVE-TORO 4-2 (cliccare per leggere) @alextacchini #fcjuventus #juventus #juve #juvetoro… -