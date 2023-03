(Di mercoledì 1 marzo 2023) È il giorno in cui lantus depositerà ilcontro la penalizzazione di 15 punti in classifica , ma non solo:gli ex dirigenti Agnelli, Paratici, Cherubini e Vellano hannoto un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ma la #Juve non si è risparmiata niente raccattando anche le briciole: vedi il ricorso a fatture emesse per operazi… - ZZiliani : E sono anche di dominio pubblico un debito-#Juve di 26 milioni nei confronti dell’#Udinese maturato con l’opaca ope… - ZZiliani : Indizi di operazioni illecite commesse in concorso o in soccorso della #Juve sono invece evidentemente emerse sul c… - MazzaferroRocco : @asrsupporter @FIGC @AIA_it Ma come? Un PM che indaga sulla Juve dicendola di odiare va bene. I membri del Coni che… - DanieleMennella : Avendo visto, dopo #CremoneseRoma, anche #JuventusTorino, posso dire che la Juve non ha giocato granché meglio dell… -

È il giorno in cui la Juventus depositerà il ricorso contro la penalizzazione di 15 punti in classifica , ma non solo:gli ex dirigenti Agnelli, Paratici, Cherubini e Vellano hanno presentato un esposto, così come Maurizio Arrivabene , ex amministratore delegato, che proprio quest'oggi ha annunciato la volontà ...Il centrocampista francese, omaggiato da tutto lo Stadium già da prima dell'ingresso in campo , è stato protagonistain ...La sceltaè una scelta forte per uno cresciuto in Spagna. Lo ribadiscea Voetbalzone: " No al Real Madrid Un dirigente della Juventus è volato a casa nostra in Spagna. Ha spiegato qual ...

Juve, anche Arrivabene presenta ricorso: ecco le motivazioni Corriere dello Sport

Nella nota, si leggono le motivazioni di Arrivabene: "chiede al Collegio di Garanzia: in via principale, di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per l'inammissibilita' del ricorso per ...TORINO - (e.e.) Un'intervista in Olanda, a Voetbal International, mette in vetrina il nuovo "fenomeno" della Juventus, il pilastro della difesa della Next Gen che cercherà di riempire lo Stadium per l ...