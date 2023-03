Juve | Allegri | il rientro di Pogba lo volevano tutti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Bonucci è importante per la nostra squadra, è il capitano della Juve. Sta recuperando condizione facend… - ZZiliani : DOMANDE Ma perchè #NantesJuventus è diventata una finale? Come ad Haifa e come a Lisbona? Nel mondo reale gli strap… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri e Manuel Locatelli alla vigilia di #NANJUV ?? ??Locatelli: « Mi sentiv… - juve_magazine : JUVENTUS - Allegri: 'La zona Champions è distante ma sul campo abbiamo fatto 50 punti...' - Allegri____Out : RT @Alessio38600101: #JuveToro Che Juve di merda.#allegriout -

Commenta per primo Maxparla a DAZN al termine del derby vinto per 4 - 2 contro il Torino: 'C'era bisogno di giocatori freschi, in quel momento lì con caratteristiche diverse. Togliere Angel è sempre un dispiacere, ...Così, intervistato da Dazn, il tecnico dellaMassimiliano. "Szczesny ha raggiunto le 200 presenze, Alex Sandro le 300 e quindi c'erano tutti i motivi per vincere stasera", aggiunge. Ma ......si è chiusa sul 2 - 2 con lache ha riacciuffato i "cugini" pochi minuti dopo con Danilo . Nella ripresa c'è stata una traversa per parte ( Vlahovic e Linetty ), con la truppa diche ha ...

Juventus, Allegri dopo il derby: "Quarto posto distante, ma abbiamo 50 punti" - Sportmediaset Sport Mediaset

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.49 Ecco le pagelle: JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 7.5, Bremer 7 (90' Bonucci S.V.Quarta vittoria consecutiva in Serie A per la Juventus: nel particolare derby della Mole, come posticipo del martedì della 24ma giornata, i bianconeri all’Allianz Stadium battono per 4-2 il Torino in ...