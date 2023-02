Juve, Allegri: «Dieci punti per la Champions sono ancora molti» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve nel Derby della Mole dopo aver rimontato due volte lo svantaggio Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria della Juve nel Derby della Mole. Di seguito le sue parole. Dieci punti DAL QUARTO POSTO – «I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra rognosa, che aggredisce. Gli siamo andati dietro nel primo tempo, subendo gol evitabili. Poi abbiamo avuto una bella reazione, i ragazzi hanno meritato la vittoria. Dieci punti sono tanti, oggi abbiamo agguantato il Bologna, staccato il Torino, e dobbiamo fare un passo alla volta. Sul campo abbiamo fatto più di 50 punti, questa è la cosa più importante. Dobbiamo migliorare tanti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Massimilianodopo la vittoria dellanel Derby della Mole dopo aver rimontato due volte lo svantaggio Massimilianoha parlato a DAZN dopo la vittoria dellanel Derby della Mole. Di seguito le sue parole.DAL QUARTO POSTO – «I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra rognosa, che aggredisce. Gli siamo andati dietro nel primo tempo, subendo gol evitabili. Poi abbiamo avuto una bella reazione, i ragazzi hanno meritato la vittoria.tanti, oggi abbiamo agguantato il Bologna, staccato il Torino, e dobbiamo fare un passo alla volta. Sul campo abbiamo fatto più di 50, questa è la cosa più importante. Dobbiamo migliorare tanti ...

