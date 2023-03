Justin Bieber, cancellate per problemi di salute le due date italiane del tour: biglietti verranno rimborsati, ecco come (Di mercoledì 1 marzo 2023) Justin Bieber sta male e per questo è stato costretto ad annullare definitivamente il suo tour mondiale Justice World tour . Dopo la diagnosi della sindrome di Hunt la popstar ha deciso di dedicarsi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023)sta male e per questo è stato costretto ad annullare definitivamente il suomondiale Justice World. Dopo la diagnosi della sindrome di Hunt la popstar ha deciso di dedicarsi ...

