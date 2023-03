(Di mercoledì 1 marzo 2023) Due risse, una delle quali con lanei pantaloni. Due brutte vicende per Ja, stella di Memphis e giocatore più esplosivo della Nba. Entrambe le storie risalgono allo scorso settembre, a ...

Primaha aggredito, insieme ad altre 9 persone, una guardia giurata di un centro commerciale di Memphis. Il giocatore era stato chiamato dalla madre, in lite con un commesso e, quando la ...Incredibile notizia che arriva direttamente dal Washington Post. Secondo quanto riportato dalla testata a stelle e strisce, il cestista Jaè statodi aver preso a pugni un ragazzo di 17 anni e di avergli puntato contro una pistola dopo una partita di basket giocata la scorsa estate.Qualche parola di troppo pronunciata nei confronti di Dillon Brooks -di non essere ...e poi ritornato a sedersi in prima fila facendo pace con tutti (a partire dal padre di Ja, uno di ...

Ja Morant accusato di aver picchiato e minacciato con una pistola un 17enne La Gazzetta dello Sport

