Ivan Ciullo, omicidio o suicidio? Il giallo di dj Navi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 16 giugno 2015 Ivan Ciullo, conosciuto come dj Navi, viene trovato impiccato nel Sud Salento: da allora, la famiglia cerca risposte. Gli ultimi video che lo mostrano sorridente, l’ultimo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 16 giugno 2015, conosciuto come dj, viene trovato impiccato nel Sud Salento: da allora, la famiglia cerca risposte. Gli ultimi video che lo mostrano sorridente, l’ultimo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Dj Navi: Per la nuova perizia, disposta da gip di #Lecce, resta l’ipotesi del suicidio. Ma impossibile dare risposte c… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Dj Navi: Per la nuova perizia, disposta da gip di #Lecce, resta l’ipotesi del suicidio. Ma impossibile dare risposte c… - Mia07469022 : RT @chilhavistorai3: Dj Navi: Per la nuova perizia, disposta da gip di #Lecce, resta l’ipotesi del suicidio. Ma impossibile dare risposte c… - chilhavistorai3 : Dj Navi: Per la nuova perizia, disposta da gip di #Lecce, resta l’ipotesi del suicidio. Ma impossibile dare rispost… - PugliaStream : Ivan Ciullo, il dj morto nel 2015 in Salento: la nuova perizia conferma il suicidio. Ma i dubbi restano -