Italia’s Got Talent passa su Disney Plus: ecco come cambia il cast di conduzione (Di mercoledì 1 marzo 2023) La tredicesima edizione di Italia’s Got Talent si avvicina al debutto, ma saranno tantissimi i cambiamenti. È ormai ufficiale il passaggio del Talent show da Sky a Disney Plus, il terzo trasferimento dopo quattordici anni di stagioni. Com’era chiaro che fosse, la nuova avventura vedrà anche l’arrivo di new entry in conduzione. Alla guida del programma, non a caso, non ci sarà più Lodovica comello, idem per la giuria che cambierà per metà. Italia’s Got Talent: arriva la nuova edizione Da qualche ora a questa parte è spuntata la notizia del passaggio di Italia’s Got Talent da Sky Uno a Disney Plus. Ciò significa che la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) La tredicesima edizione diGotsi avvicina al debutto, ma saranno tantissimi imenti. È ormai ufficiale ilggio delshow da Sky a, il terzo trasferimento dopo quattordici anni di stagioni. Com’era chiaro che fosse, la nuova avventura vedrà anche l’arrivo di new entry in. Alla guida del programma, non a caso, non ci sarà più Lodovicallo, idem per la giuria che cambierà per metà.Got: arriva la nuova edizione Da qualche ora a questa parte è spuntata la notizia delggio diGotda Sky Uno a. Ciò significa che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghin… - ElettraLambo : Surpriseee!!!???? Sono un nuovo giudice di Italia’s got Talent biccissss?????????? carichiii?!? #IGT #DisneyPlus… - infoitcultura : 'Italia's Got Talent', in giuria, tra Maionchi e Matano, arrivano Elettra Lamborghini e Khaby Lame - infoitcultura : Italia’s Got Talent, la nuova giuria: arrivano Lamborghini e Lame con Maionchi e Matano - MATTEOALBERTO86 : RT @ElettraLambo: Surpriseee!!!???? Sono un nuovo giudice di Italia’s got Talent biccissss?????????? carichiii?!? #IGT #DisneyPlus @DisneyPlusIT @… -

Italia's Got Talent su Disney+: annunciata la nuova giuria Il celebre talent show Italia's Got Talent cambia casa e cambia anche la giuria. Ecco chi sono i nuovi giudici e i conduttori di questa ... Italia's Got Talent, la nuova giuria: arrivano Lamborghini e Lame con Maionchi e Matano Si preannuncia una primavera di novità per ' Italia's Got Talent ', show originale Disney+ prodotto da Fremantle Italia. I motori si stanno scaldando con le prime audizioni, cominciate ad Avellino per poi proseguire a Catanzaro e Vicenza. Ma chi ... Italia's Got Talent, la giuria della nuova edizione su Disney+ [CS] Disney+ ha annunciato la giuria della prossima edizione di Italia's Got Talent , lo show prodotto da Fremantle Italia: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi ... Il celebre talent showTalent cambia casa e cambia anche la giuria. Ecco chi sono i nuovi giudici e i conduttori di questa ...Si preannuncia una primavera di novità per 'Talent ', show originale Disney+ prodotto da Fremantle. I motori si stanno scaldando con le prime audizioni, cominciate ad Avellino per poi proseguire a Catanzaro e Vicenza. Ma chi ...[CS] Disney+ ha annunciato la giuria della prossima edizione diTalent , lo show prodotto da Fremantle: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi ... Italia's Got Talent su Disney+ cambia in parte la giuria: arrivano Elettra Lamborghini e Khaby Lame La Gazzetta dello Sport