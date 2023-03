Italia’s Got Talent, annunciata la giuria tra conferme e new entry (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si preannuncia una primavera di novità per Italia’s Got Talent, show originale Disney+ prodotto da Fremantle Italia. Per il primo anno, infatti, il popolare titolo debutterà con la nuova stagione direttamente sulla piattaforma streaming e l’edizione italiana sarà la prima in Europa a farlo. I motori si stanno scaldando con le prime audizioni, cominciate ad Avellino per poi proseguire a Catanzaro (23 e 24 marzo) e a Vicenza (10 e 11 aprile). Qui tutti i dettagli sui casting. Ma chi comporrà la squadra al tavolo? Gli aspiranti concorrenti devono convincere, infatti, il pubblico ma anche quattro giudici tra i quali due new entry. Quest’anno, al tavolo siedono anche la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame che affiancano due autentici veterani quali Mara Maionchi e Frank Matano. Entrambi sono stati confermati ancora una volta per ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si preannuncia una primavera di novità perGot, show originale Disney+ prodotto da Fremantle Italia. Per il primo anno, infatti, il popolare titolo debutterà con la nuova stagione direttamente sulla piattaforma streaming e l’edizione italiana sarà la prima in Europa a farlo. I motori si stanno scaldando con le prime audizioni, cominciate ad Avellino per poi proseguire a Catanzaro (23 e 24 marzo) e a Vicenza (10 e 11 aprile). Qui tutti i dettagli sui casting. Ma chi comporrà la squadra al tavolo? Gli aspiranti concorrenti devono convincere, infatti, il pubblico ma anche quattro giudici tra i quali due new. Quest’anno, al tavolo siedono anche la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame che affiancano due autentici veterani quali Mara Maionchi e Frank Matano. Entrambi sono stati confermati ancora una volta per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghin… - ElettraLambo : Surpriseee!!!???? Sono un nuovo giudice di Italia’s got Talent biccissss?????????? carichiii?!? #IGT #DisneyPlus… - Caterinadiiorgi : Italia’s Got Talent 2023: Elettra Lamborghini e Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano, la giuria… - meleonoray : Oddio ma lei è la ragazza che qualche anno fa portò un monologo bellissimo a Italia's Got Talent tratto dal film 'I… - Webl0g : Italia’s Got Talent, la giuria della nuova edizione su Disney+ -

