Italia’s Got Talent 2023, annunciati giudici e conduttori (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da Canale 5 a Sky a Disney+: per Italia’s Got Talent è la volta di un nuovo trasloco. Il Talent show in onda nel nostro Paese dal 2009 è l’unico della tv italiana ad essere passato dalla tv generalista alla pay tv fino allo streaming. L’edizione 2023 di Italia’s Got Talent sarà infatti un’esclusiva di Disney+, diventando la prima versione europea del marchio Got Talent ad andare solo su una piattaforma. Non solo: sarà il primo Talent show italiano ad andare esclusivamente in streaming. Non è la prima volta che Disney+ prende un Talent dalla tv per farlo diventare una propria esclusiva: già l’anno scorso la piattaforma, negli Stati Uniti, ha trasmesso Dancing with the Stars, la versione made in Usa di Ballando con le Stelle. Ora, tocca ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da Canale 5 a Sky a Disney+: perGotè la volta di un nuovo trasloco. Ilshow in onda nel nostro Paese dal 2009 è l’unico della tv italiana ad essere passato dalla tv generalista alla pay tv fino allo streaming. L’edizionediGotsarà infatti un’esclusiva di Disney+, diventando la prima versione europea del marchio Gotad andare solo su una piattaforma. Non solo: sarà il primoshow italiano ad andare esclusivamente in streaming. Non è la prima volta che Disney+ prende undalla tv per farlo diventare una propria esclusiva: già l’anno scorso la piattaforma, negli Stati Uniti, ha trasmesso Dancing with the Stars, la versione made in Usa di Ballando con le Stelle. Ora, tocca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghin… - ElettraLambo : Surpriseee!!!???? Sono un nuovo giudice di Italia’s got Talent biccissss?????????? carichiii?!? #IGT #DisneyPlus… - MATTEOALBERTO86 : RT @ElettraLambo: Surpriseee!!!???? Sono un nuovo giudice di Italia’s got Talent biccissss?????????? carichiii?!? #IGT #DisneyPlus @DisneyPlusIT @… - Elettra_Lambooo : RT @ElettraLambo: Surpriseee!!!???? Sono un nuovo giudice di Italia’s got Talent biccissss?????????? carichiii?!? #IGT #DisneyPlus @DisneyPlusIT @… - _VyV_ : RT @trash_italiano: La nuova giuria di Italia’s Got Talent su Disney+ - Mara Maionchi - Frank Matano - Khaby Lame - Elettra Lamborghini C… -

Italia's Got Talent su Disney+: annunciata la nuova giuria Il celebre talent show Italia's Got Talent cambia casa e cambia anche la giuria. Ecco chi sono i nuovi giudici e i conduttori di questa ... Italia's Got Talent, la nuova giuria: arrivano Lamborghini e Lame con Maionchi e Matano Si preannuncia una primavera di novità per ' Italia's Got Talent ', show originale Disney+ prodotto da Fremantle Italia. I motori si stanno scaldando con le prime audizioni, cominciate ad Avellino per poi proseguire a Catanzaro e Vicenza. Ma chi ... Italia's Got Talent, la giuria della nuova edizione su Disney+ [CS] Disney+ ha annunciato la giuria della prossima edizione di Italia's Got Talent , lo show prodotto da Fremantle Italia: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi ... Il celebre talent showTalent cambia casa e cambia anche la giuria. Ecco chi sono i nuovi giudici e i conduttori di questa ...Si preannuncia una primavera di novità per 'Talent ', show originale Disney+ prodotto da Fremantle. I motori si stanno scaldando con le prime audizioni, cominciate ad Avellino per poi proseguire a Catanzaro e Vicenza. Ma chi ...[CS] Disney+ ha annunciato la giuria della prossima edizione diTalent , lo show prodotto da Fremantle: quest'anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame , social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi ... Italia's Got Talent su Disney+ cambia in parte la giuria: arrivano Elettra Lamborghini e Khaby Lame La Gazzetta dello Sport