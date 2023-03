“Italiano sfigato | meriti un pugno” | romeni insultano e aggrediscono un barista Panico tra i presenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloGS_95 : Lo sfigato che dice ‘manco l’italiano’ in sottovoce mi manda letteralmente al manicomio. - since202011 : @Perlenfester @SaverioTolomeo @Centurione100 @claudioguerrini @Jankus Fa le pulci sull’italiano (corretto tra l’alt… - Alessan06051964 : @Linguadfuoco @carmelitadurso Sfigato manco l’italiano - DisagioManifest : @occhiblue08 Qui di sfigato ce sei te, poraccio che crede alla caxxata della tetta e viene a fare il faigo, ma fatt… - Lacartastampata : @laura_ceruti E allora com’è che un partito così sfigato sta sopra al 20% e voi che siete tanto furbi, e avete come… -

Una gomitata usata forse come pretesto e qualche parola di troppo. Poi gli insulti. "del c... ". I toni che iniziano a scaldarsi, gli spintoni, le offese alla polizia. La tranquillità di un mercoledì pomeriggio di provincia di colpo svanisce, spezzata dalla prepotenza ...... perché un conto era farlo in inglese e un altro farlo in. This content is imported from ... Ok, aiutami però, quand'è che un ritornello non suona "" Per quanto mi riguarda è ...... la dimostrazione di come ''essenziale'' , se si toccano le giuste corde, non sia affatto '''... Dacia afferma la sua maturità nel mercato. Al di là dei risultati, più che positivi, i ...

"Italiano sfigato, se parli ti picchio". E i rumeni aggrediscono il barista ilGiornale.it

Momenti di tensione nel centro storico di Crema (Cr). Alcuni ragazzi stranieri si avvicinano a un barista e lo urtano. Scoppia così l'alterco, tra frasi minacciose e offese alla polizia. "Italiano sfi ...A Crema (Cr) un tranquillo pomeriggio di provincia viene spezzato da una rissa spenta sul nascere. Due rumeni provocano un barista e scoppia l'alterco. Uno di loro sfotte la polizia: "Mi denuncia Me ...