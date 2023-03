Italia - Tunisia, Meloni sente Romdhane:da Italia sostegno finanziario (Di mercoledì 1 marzo 2023) II Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con il Primo Ministro della Tunisia Najla Bouden Romdhane, in cui è stato sottolineato l'antico rapporto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) II Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con il Primo Ministro dellaNajla Bouden, in cui è stato sottolineato l'antico rapporto di ...

"In Italia oltre 6 milioni di stranieri, in calo gli irregolari" In aumento gli sbarchi in Italia Gli sbarchi registrati sulle coste italiane nel 2022 sono stati ... Nel 2022 i maggiori flussi provengono da Egitto (20.542), Tunisia (18.148 ) e Bangladesh (14.982). ... Aeroponica, alternativa per agricoltura sostenibile ... cofinanziato dall'Ue nell'ambito del programma ENI di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia. Ben Ayed ha sottolineato il successo dell'esperienza portata avanti in Tunisia, attraverso un ... Cinema: Fondo co-sviluppo Italia-Tunisia, i progetti ammessi Si aggiudica contributo "Tracce di italianità" di Habib Mestiri sulle testimonianze architettoniche in Nord Africa, mentre 50.000 dinari vanno a "La route vers le pont" di Adel Bekri e "Cher Mr. Tarko ... Italia-Tunisia: telefonata Tajani con ministro Esteri Ammar Il ministero degli Esteri tunisino dà conto in una nota di un colloquio telefonico avvenuto ieri tra il ministro degli Esteri Nabil Ammar e il suo omologo Antonio Tajani che gli ha fatto le sue congra ...