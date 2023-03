Italia, Mancini scherza: “Con Telepass sarà più facile passare il turno del Mondiale” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roberto Mancini è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova partnership tra Telepass e la nazionale azzurra di calcio, con un accordo firmato oggi e che durerà 4 anni. “Telepass è stato compagno di viaggio da una vita, non solo per me ma per molti Italiani – ha affermato l’allenatore campione d’Europa –: ci ha risolto molti problemi in autostrada. sarà un binomio assolutamente importante e vincente. Loro sono già stati nel volley, nel basket, nella F1 e hanno sempre vinto, mi sembra che abbiamo preso una buona strada e l’importanza di fare squadra è fondamentale. E poi con Telepass sarà anche più facile passare il turno del Mondiale…“, ha concluso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Robertoè intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova partnership trae la nazionale azzurra di calcio, con un accordo firmato oggi e che durerà 4 anni. “è stato compagno di viaggio da una vita, non solo per me ma per moltini – ha affermato l’allenatore campione d’Europa –: ci ha risolto molti problemi in autostrada.un binomio assolutamente importante e vincente. Loro sono già stati nel volley, nel basket, nella F1 e hanno sempre vinto, mi sembra che abbiamo preso una buona strada e l’importanza di fare squadra è fondamentale. E poi conanche piùildel…“, ha concluso ...

