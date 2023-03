Italia-Macedonia del Nord calcio a 5 oggi in tv, Qualificazioni Mondiali 2024: orario, dove vederla, streaming (Di mercoledì 1 marzo 2023) oggi, giovedì 1° marzo a Catania, la Nazionale Italiana di calcio a 5 affronterà alle 20.30 il penultimo appuntamento del Main Round delle Qualificazioni alla FIFA Futsal World Cup 2024 contro la Macedonia del Nord. La formazione di Massimiliano Bellarte è attualmente in testa al proprio raggruppamento con 4 punti. La selezione del Bel Paese comanda davanti alla Svezia (3) e alla selezione macedone (1). Per qualificarsi all’Elite Round è necessario arrivare primi nel proprio gruppo, oppure essere fra le quattro migliori seconde dei 12 gironi: le 8 peggiori seconde, invece, saranno chiamate a disputare un spareggio. Per questo, la sfida contro i macedoni assume una grande importanza. Sono tre i precedenti con la selezione balcanica: il primo risale al 2004, in una gara ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023), giovedì 1° marzo a Catania, la Nazionalena dia 5 affronterà alle 20.30 il penultimo appuntamento del Main Round dellealla FIFA Futsal World Cupcontro ladel. La formazione di Massimiliano Bellarte è attualmente in testa al proprio raggruppamento con 4 punti. La selezione del Bel Paese comanda davanti alla Svezia (3) e alla selezione macedone (1). Per qualificarsi all’Elite Round è necessario arrivare primi nel proprio gruppo, oppure essere fra le quattro migliori seconde dei 12 gironi: le 8 peggiori seconde, invece, saranno chiamate a disputare un spareggio. Per questo, la sfida contro i macedoni assume una grande importanza. Sono tre i precedenti con la selezione balcanica: il primo risale al 2004, in una gara ...

