Italia-Inghilterra: Gigi D’Alessio canterà l’inno di Mameli al ‘Maradona’ (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gigi D’Alessio canterà l’inno di Mameli al ‘Maradona’ prima di Italia-Inghilterra, partita valevole per le qualificazioni agli Europei Si avvicina Italia-Inghilterra, prima partita per le qualificazioni a Euro 2024. A cantare l’inno di Mameli è stato designato Gigi D’Alessio, illustre cantante napoletano che ha venduto all’incirca 27 milioni di dischi e che rappresenterà nel modo migliore la città di Napoli. La gara tra gli Azzurri e i Britannici si giocherà giovedì 23 marzo alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sarà l’esordio nel girone C per gli azzurri che sono reduci dalla delusione per il Mondiale perso nel play-off contro la Macedonia ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 marzo 2023)dialprima di, partita valevole per le qualificazioni agli Europei Si avvicina, prima partita per le qualificazioni a Euro 2024. A cantarediè stato designato, illustre cantante napoletano che ha venduto all’incirca 27 milioni di dischi e che rappresenterà nel modo migliore la città di Napoli. La gara tra gli Azzurri e i Britannici si giocherà giovedì 23 marzo alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sarà l’esordio nel girone C per gli azzurri che sono reduci dalla delusione per il Mondiale perso nel play-off contro la Macedonia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In Spagna e in Inghilterra i club di 1^ divisione chiedono uniti che #Barça e #City vengano esclusi dal campionato… - realvarriale : In Inghilterra,patria della Premier League,il governo vara un Regolatore Indipendente per garantire la sostenibilit… - Azzurri : ??? Biglietti per Italia-Inghilterra a #Napoli: al via la prelazione per i possessori della ???????? ?????????????? ????????????????????… - napolipiucom : Italia-Inghilterra: Gigi D'Alessio canterà l'inno di Mameli al 'Maradona' #Gigidalessio #inghilterra #inno #Italia… - sportli26181512 : Italia-Inghilterra al Maradona, un artista napoletano canterà l’inno di Mameli -