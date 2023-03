Italia-India, Tocci (Iai): “Meloni guarda a ‘nuova Cina’ ma con Modi deriva autoritaria” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – L’India ha “tutti i presupposti” dal punto di vista demografico e della crescita economica per diventare la ‘nuova Cina’, anzi “ha un potenziale ancora più grande”. E questo nonostante la “deriva autoritaria”, diventata ormai “certezza”, che il Paese ha intrapreso sotto la guida del primo ministro, Narendra Modi. Lo afferma all’Adnkronos Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali (Iai), in vista dell’arrivo della premier Giorgia Meloni domani a Nuova Delhi. Visita che, spiega Tocci, si colloca all’interno di “un discorso più ampio” avviato al G20 di Bali dal governo Meloni, “in continuità con il precedente di Draghi”, ed incentrato su una crescita dell’interesse verso quello che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ha “tutti i presupposti” dal punto di vista demografico e della crescita economica per diventare la, anzi “ha un potenziale ancora più grande”. E questo nonostante la “”, diventata ormai “certezza”, che il Paese ha intrapreso sotto la guida del primo ministro, Narendra. Lo afferma all’Adnkronos Nathalie, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali (Iai), in vista dell’arrivo della premier Giorgiadomani a Nuova Delhi. Visita che, spiega, si colloca all’interno di “un discorso più ampio” avviato al G20 di Bali dal governo, “in continuità con il precedente di Draghi”, ed incentrato su una crescita dell’interesse verso quello che ...

