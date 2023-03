Italia-India, Aefi: "Sarebbero utili parole di disponibilità Meloni a collaborare su fiere" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (LabItalia) - "Se il presidente Meloni dicesse nel corso della sua visita: 'siamo interessati a collaborare anche nel settore delle fiere credo che potrebbe essere utile'". Così, intervistata da Adnkronos/LabItalia, Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, l'Associazione di riferimento delle fiere Italiane, in vista della visita in India della premier Giorgia Meloni. "L'India -sottolinea Sarti- sta investendo moltissimo sulle fiere, le vedono come attrattori del 'made in India' e del turismo, stanno allacciando molti rapporti internazionali, organizzano più incontri annuali in cui invitano gli interlocutori per far vedere le loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Lab) - "Se il presidentedicesse nel corso della sua visita: 'siamo interessati aanche nel settore dellecredo che potrebbe essere utile'". Così, intervistata da Adnkronos/Lab, Loredana Sarti, segretario generale di, l'Associazione di riferimento dellene, in vista della visita indella premier Giorgia. "L'-sottolinea Sarti- sta investendo moltissimo sulle, le vedono come attrattori del 'made in' e del turismo, stanno allacciando molti rapporti internazionali, organizzano più incontri annuali in cui invitano gli interlocutori per far vedere le loro ...

