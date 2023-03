Italia-India, a Nuova Delhi cartelloni di benvenuto per Meloni (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Benvenuta”. Nuova Delhi si prepara ad accogliere la premier Giorgia Meloni, attesa domani 2 marzo nella capitale Indiana per il bilaterale con il primo ministro Narendra Modi. In vista dell’appuntamento nelle strade del centro della megalopoli asiatica sono comparsi cartelloni di benvenuto con il volto della Presidente del Consiglio con sopra la scritta “On. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana”. Molti anche i tricolori che, uniti alla bandiera nazionale Indiana, costeggiano la via che porta all’India Gate, il memoriale di guerra situato nel centro di Nuova Delhi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Benvenuta”.si prepara ad accogliere la premier Giorgia, attesa domani 2 marzo nella capitalena per il bilaterale con il primo ministro Narendra Modi. In vista dell’appuntamento nelle strade del centro della megalopoli asiatica sono comparsidicon il volto della Presidente del Consiglio con sopra la scritta “On. Giorgia, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblicana”. Molti anche i tricolori che, uniti alla bandiera nazionalena, costeggiano la via che porta all’Gate, il memoriale di guerra situato nel centro di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Meloni in India e poi negli Emirati: accordi militari e commerciali - mcc43_ : OSSIMORI DELLA MODERNITA' : Siamo pacifisti, vorremo bandire le #armi ma l'azienda #Leonardo fa da sola lo 0,6 % de… - vivereitalia : Italia-India, a Nuova Delhi cartelloni di benvenuto per Meloni - fisco24_info : Italia-India, a Nuova Delhi cartelloni di benvenuto per Meloni: (Adnkronos) - Molti anche i tricolori che, uniti al… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Attesa come ospite d’onore dei Raisina Dialogue, #Meloni avrà un incontro bilaterale con il premier indiano #Modi. La vis… -