Italia femminile, Milena Bertolini lancia l’allarme: “Troppe straniere da noi e meno giovani azzurre” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Tante giocatrici straniere nel campionato Italiano? La Roma ha diverse Italiane, infatti l’ossatura della nazionale è Roma e Juve. Ma è un andamento del campionato femminile il fatto che sono sempre di più le straniere che arrivano togliendo spazio a delle giovani di prospettiva”. Lo ha detto la ct dell’Italia femminile, Milena Bertolini, a margine di un evento della Figc, parlando del movimento Italiano: “Io non sono contro le straniere, anzi, penso che debbano arrivare perché fanno crescere le nostre giocatrici. Ma se devo scegliere una straniera di terza fascia perché ha più fisicità, magari do più possibilità alle mie giovani, le aspetto con fiducia e poi mi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Tante giocatricinel campionatono? La Roma ha diversene, infatti l’ossatura della nazionale è Roma e Juve. Ma è un andamento del campionatoil fatto che sono sempre di più leche arrivano togliendo spazio a delledi prospettiva”. Lo ha detto la ct dell’, a margine di un evento della Figc, parlando del movimentono: “Io non sono contro le, anzi, penso che debbano arrivare perché fanno crescere le nostre giocatrici. Ma se devo scegliere una straniera di terza fascia perché ha più fisicità, magari do più possibilità alle mie, le aspetto con fiducia e poi mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'L'Italia conquista la Coppa del Mondo nel doppio femminile di slittino. Complimenti ad Andrea Voetter e Marion Obe… - you_trend : Oltre all'Italia, l'altro Stato UE (su 27 totali) che ha una leadership femminile per i primi due partiti in Parlam… - ItaliaTeam_it : Mondiale da sogno per l’Italia del biathlon, con ben 4 medaglie: Argento nella staffetta mista Bronzo nella 15 km i… - sportface2016 : #Italia femminile, Milena #Bertolini lancia l'allarme: 'Troppe straniere da noi e meno giovani' - zazoomblog : Italia femminile Bertolini: “Arnold Clark Cup esperienza formativa” - #Italia #femminile #Bertolini: -