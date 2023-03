Italia Femminile, Bertolini: «Le straniere che arrivano in Serie A tolgono spazio a delle giovani di prospettiva» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia Femminile, ha parlato del futuro del movimento calcistico Italiano Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia Femminile, ha parlato a margine di un evento della Figc. PAROLE – «Tante giocatrici straniere nel campionato Italiano? La Roma ha diverse Italiane, infatti l’ossatura della nazionale è Roma e Juve. Ma è un andamento del campionato Femminile il fatto che sono sempre di più le straniere che arrivano togliendo spazio a delle giovani di prospettiva. Io non sono contro le straniere, anzi, penso che debbano arrivare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milena, commissario tecnico dell’, ha parlato del futuro del movimento calcisticono Milena, commissario tecnico dell’, ha parlato a margine di un evento della Figc. PAROLE – «Tante giocatricinel campionatono? La Roma ha diversene, infatti l’ossatura della nazionale è Roma e Juve. Ma è un andamento del campionatoil fatto che sono sempre di più lechetogliendodi. Io non sono contro le, anzi, penso che debbano arrivare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'L'Italia conquista la Coppa del Mondo nel doppio femminile di slittino. Complimenti ad Andrea Voetter e Marion Obe… - you_trend : Oltre all'Italia, l'altro Stato UE (su 27 totali) che ha una leadership femminile per i primi due partiti in Parlam… - ItaliaTeam_it : Mondiale da sogno per l’Italia del biathlon, con ben 4 medaglie: Argento nella staffetta mista Bronzo nella 15 km i… - CalcioNews24 : La #Bertolini ha ragione? - sportface2016 : #Italia femminile, Milena #Bertolini lancia l'allarme: 'Troppe straniere da noi e meno giovani' -