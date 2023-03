Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Israele: scontri a Tel Aviv, 39 arresti e 11 feriti: Contro manifestanti granate assordanti e getti d'acqua - fisco24_info : Israele: scontri a Tel Aviv, 39 arresti e 11 feriti: Contro manifestanti granate assordanti e getti d'acqua - fisco24_info : Israele: scontri a Tel Aviv, 39 arresti e 11 feriti: Contro manifestanti granate assordanti e getti d'acqua - ANSA_med : Israele: proteste su Giustizia, scontri in corso a Tel Aviv. Netanyahu, 'democrazia non è anarchia'. Lapid, 'tu res… - estero24hnews : @estero24hnews#NEW Scontri a Tel Aviv durante le manifestazioni contro la riforma giudiziaria del governo Netanyahu… -

Lo ha fatto sapere la polizia stessa che durante gli scontri ha usato granate assordanti, getti d'acqua e agenti a cavallo. La prova di forza della polizia è stata lodata dal controverso ministro. Il diritto alle manifestazioni non è diritto all'anarchia. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu commentando gli incidenti in corso da stamane in numerose strade di Tel Aviv dove agenti di polizia si confrontano con dimostranti che protestano contro la riforma giudiziaria intrapresa dal governo. Yom HaShvita HaLeumi. Il giorno dello sciopero nazionale. In Israele sono decine di migliaia le persone che stanno manifestando contro la controversa riforma.

Israele: scontri a Tel Aviv, 39 arresti e 11 feriti Agenzia ANSA

TEL AVIV - Scontri e incidenti tra manifestanti e polizia si stanno verificando in numerose città d'Israele nel 'Giorno nazionale di fermo' in protesta contro la riforma giudiziaria voluta dal governo ...Sono circa 40 i manifestanti arrestati oggi dalla polizia durante gli scontri a Tel Aviv per la protesta contro la riforma giudiziaria presentata dal governo di destra di Benyamin Netanyahu. (ANSA) ...