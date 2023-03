Israele, primo ok della Knesset alla pena di morte per i terroristi. Manifestazioni a Tel Aviv: 40 arresti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il nuovo governo di estrema destra israeliano continua a mostrare la faccia della repressione. E i parlamentari della Knesset le vanno dietro. Così l’aula ha dato la sua prima approvazione alla proposta di legge dell’esecutivo Netanyahu che ha l’obiettivo di legalizzare la pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani. Una proposta che arriva in un periodo di alta tensione tra Tel Aviv e i movimenti palestinesi che si stanno colpendo a suon di agguati e blitz militari delle Idf nelle città della Cisgiordania, senza dimenticare le rappresaglie compiute da alcuni coloni. Tanto che nel giorno della discussione, nella capitale israeliana, circa 40 manifestanti sono stati arrestati dalle forze di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il nuovo governo di estrema destra israeliano continua a mostrare la facciarepressione. E i parlamentarile vanno dietro. Così l’aula ha dato la sua prima approvazioneproposta di legge dell’esecutivo Netanyahu che ha l’obiettivo di legalizzare ladiper iche uccidono cittadini israeliani. Una proposta che arriva in un periodo di alta tensione tra Tele i movimenti palestinesi che si stanno colpendo a suon di agguati e blitz militari delle Idf nelle cittàCisgiordania, senza dimenticare le rappresaglie compiute da alcuni coloni. Tanto che nel giornodiscussione, nella capitale israeliana, circa 40 manifestanti sono stati arrestati dalle forze di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Israele, primo ok della Knesset alla pena di morte per i terroristi. Manifestazioni a Tel Aviv: 40 arresti… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Israele, primo ok della Knesset alla pena di morte per i terroristi. Manifestazioni a Tel Aviv: 40 arresti https://t.c… - fattoquotidiano : Israele, primo ok della Knesset alla pena di morte per i terroristi. Manifestazioni a Tel Aviv: 40 arresti - Yojmto : RT @granmartello: @ilario82 Onore mio: servizio da Bucha e dialogo con Rabbini ad Odessa sono stati 2 pezzi di grande giornalismo. Il primo… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #1marzo 1922 nasceva #YitzhakRabin. Primo Premier d'Israele ad essere nato sul territorio del proprio Stato, a Gerus… -