Isola dei Famosi coppia gay concorrente | «Primo anniversario in Honduras»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Da lunedì 17 aprile 2023 L'deitorna in onda. Il reality show, condotto da Ilary Blasi, darà il cambio alla settima edizione del Grande Fratello Vip che, con la finale di lunedì 3 aprile, andrà finalmente in vacanza dopo sette mesi di durata. Intanto si inizia già a discutere dei possibili concorrenti con l'ipotesi più che concreta che a sbarcare inpossa esserci Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina. Oltre al suo, sono diversi i nomi che sono usciti fuori come Pamela Camessa, Marco Predolin e Corinne Clery. Dopo l'ufficialità di Luca Di Carlo, l'avvocato di Cicciolina, arriva un'altra conferma da parte del diretto interessato: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone concorrenti dell'dei! Per il divulgatore scientifico sarà la sua terza volta come naufrago del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - PolidoroEditore : RT @PremioStrega: ?? Sandro Gros-Pietro, «Totocælo» (Genesi), presentato da Corrado Calabrò. ?? Francesca Guercio, «Distopia pop» (Alessand… - tinamilan13 : RT @xanderspace: Nikita quando difende le persone a lei care?? Se solo avesse la stessa forza e lucidità quando attaccano lei, ad oggi avr… - antonel45417416 : @Bora72634591 @GrandeFratello @alfosignorini @GiuliaSalemi93 @OriettaBerti Ora isola dei famosi fa…c’è Marco Onestini ?? - antonel45417416 : @GiadaGiadasedda Adesso farà sicuro ????l’isola dei famosi ?????fa. -

Laura Imai Messina, L'battiti del cuore (Piemme), presentato da Antonio Pascale. Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci. Maria Malucelli, L'amore ...Alvin e Ilary Blasi hanno litigato Alvin lascia il ruolo di inviato dell'Famosi Al posto di Alvin arriva Filippo Bisciglia Negli ultimi giorni sono stati molteplici i gossip sul conto dell'inviato dell'e amico della conduttrice Ilary Blasi, che si ...Laura Imai Messina , L'battiti del cuore (Piemme), presentato da Antonio Pascale. Vincenzo Latronico , Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci. Maria Malucelli , L'...

Isola dei Famosi 2023, addio ad Alvin, no a Can Yaman Ecco chi potrebbe essere il nuovo inviato. Svelati i no ilmessaggero.it

Non è dato saperlo, per ora, certo è che certi messaggi dell’inviato fanno molto discutere… Sono ormai settimane che si parla di un rapporto tesissimo tra Alvin e Ilary Blasi anche in vista della ...Secondo quanto rivelato da Di Più, Ilary Blasi e Alvin non si sopporterebbero più, tanto da aver chiesto alla produzione dell’Isola dei Famosi di non lavorare più insieme. "O me o lei", sarebbero ...