Isola dei Famosi, Alvin smentisce la lite con Ilary Blasi? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alvin ha davvero smentito la lite con Ilary Blasi a poche settimane dall'inizio de L'Isola dei Famosi? L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 1 marzo 2023)ha davvero smentito lacona poche settimane dall'inizio de L'dei? L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - Annageryfabi : RT @IMiglieri: Vorrei ricordare che Tavassi quando era all'isola dei famosi piangeva che non se lo inculava nessuno.... Ora stranamente vie… - Novella_2000 : Alvin commenta a suo modo il rumor della presunta lite con Ilary pubblicando una loro chat privata - infoitcultura : Isola dei Famosi: Alvin cacciato per colpa di Ilary Blasi? Cosa è successo - infoitcultura : Isola dei Famosi 2023, addio ad Alvin, no a Can Yaman: ecco chi potrebbe essere il nuovo inviato -