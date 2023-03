Isola dei famosi 2023, chi è il nuovo inviato? Cast concorrenti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo il Grande Fratello Vip che sta continuando a tenere compagnia ai telespettatori da metà settembre, ad aprile su Canale 5 tornerà l’Isola dei famosi, il reality che ancora una volta vedrà alla conduzione Ilary Blasi. Dopo la separazione da Totti e l’estate ‘trascorsa’ sui giornali di gossip la Blasi torna sul piccolo schermo, al timone del programma tutto all’insegna dell’avventura. Ma chi sarà il nuovo inviato, in diretta dall’Honduras? Chi prenderà il post di Alvin? Chi prenderà il posto di Alvin all’Isola dei famosi 2023? Dal prossimo 17 aprile, rigorosamente di lunedì, Ilary Blasi tornerà al timone dell’Isola dei famosi. Al suo fianco, in studio, Vladimir Luxuria, che è stata confermata, ed Enrico Papi, new entry al posto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo il Grande Fratello Vip che sta continuando a tenere compagnia ai telespettatori da metà settembre, ad aprile su Canale 5 tornerà l’dei, il reality che ancora una volta vedrà alla conduzione Ilary Blasi. Dopo la separazione da Totti e l’estate ‘trascorsa’ sui giornali di gossip la Blasi torna sul piccolo schermo, al timone del programma tutto all’insegna dell’avventura. Ma chi sarà il, in diretta dall’Honduras? Chi prenderà il post di Alvin? Chi prenderà il posto di Alvin all’dei? Dal prossimo 17 aprile, rigorosamente di lunedì, Ilary Blasi tornerà al timone dell’dei. Al suo fianco, in studio, Vladimir Luxuria, che è stata confermata, ed Enrico Papi, new entry al posto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - Novella_2000 : Alvin commenta a suo modo il rumor della presunta lite con Ilary pubblicando una loro chat privata - infoitcultura : Isola dei Famosi: Alvin cacciato per colpa di Ilary Blasi? Cosa è successo - infoitcultura : Isola dei Famosi 2023, addio ad Alvin, no a Can Yaman: ecco chi potrebbe essere il nuovo inviato - CorriereCitta : Isola dei famosi 2023, chi è il nuovo inviato? Cast concorrenti #isoladeifamosi -