Isola 17, Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti? Lui pubblica lo screen di una chat con lei, ma… (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 17 aprile prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la diciassettesima, condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Per quanto riguarda gli opinionisti sembrano ormai certi Vladimir Luxuria, riconfermata dopo lo scorso anno, ed Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino, passato a Tv8. Per quanto riguarda i papabili concorrenti, stanno già iniziando a trapelare i primi nomi e parrebbero già confermati Alessandro Cecchi Paone con il compagno, Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Gianmarco Onestini, Annie Mazzola, Paolo Noise e Helena Prestes. Ancora dubbi, invece, circa il nome dell’inviato: la posizione di Alvin, infatti sembra essere stata fortemente messa in dubbio e il motivo potrebbe essere ancora una volta dato dalle divergenze con Ilary ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 17 aprile prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione de L’dei Famosi, la diciassettesima, condotta ancora una volta da. Per quanto riguarda gli opinionisti sembrano ormai certi Vladimir Luxuria, riconfermata dopo lo scorso anno, ed Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino, passato a Tv8. Per quanto riguarda i papabili concorrenti, stanno già iniziando a trapelare i primi nomi e parrebbero già confermati Alessandro Cecchi Paone con il compagno, Pamela Camassa, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Gianmarco Onestini, Annie Mazzola, Paolo Noise e Helena Prestes. Ancora dubbi, invece, circa il nome dell’inviato: la posizione di, infatti sembra essere stata fortemente messa in dubbio e il motivo potrebbe essere ancora una volta dato dalle divergenze con...

