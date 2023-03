Island, la recensione della serie fantasy coreana di Amazon Prime (Di mercoledì 1 marzo 2023) La serie: Island, del 2022 Creata da: Oh Bo Hyun, Yoon-Mi Jang. Cast: Kim Nam-gil, Lee Da-hee, Cha Eun-Woo. Genere: fantasy, soprannaturale. Durata: 50 minuti ca./6 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Prime Video. Trama: Un giovane esorcista del Vaticano di origini coreane, una ricca ereditiera in esilio e un misterioso cacciatore di demoni dai poteri soprannaturali si ritrovano sull’isola di Jeju, dove un male ancestrale si sta risvegliando. A bloccare i passaggi verso il reame oscuro ci sono 46 sigilli di pietra, ma la barriera sta iniziando a cedere… <!







Fino a qualche tempo fa, l'immaginario fumettistico dell'Estremo Oriente era dominio quasi esclusivo delle serie d'animazione. Il panorama, tuttavia, sta cambiando rapidamente: la computer grafica è ormai in grado di raggiungere ...

