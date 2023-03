Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Iran, incontro tra Amirabdollahian e il presidente dell'Assemblea Generale Onu - RadioItaliaIRIB : Iran, incontro tra Amirabdollahian e il presidente dell'Assemblea Generale Onu - sicurintern : Due navi da guerra iraniane hanno attraccato a Rio de Janeiro dopo che il governo del presidente brasiliano, Luiz I… - Hamidkharazi1 : RT @bianchi_darius: #IranRevoIution Una grande immagine della coalizione di opposizione iraniana, la presidente eletta @Maryam_Rajavi, è s… - Presidente_SP : RT @valfurla: 'Non devono partire' dice il ministro Piantedosi Su 79 sopravvissuti 28 sono afghani. Dobbiamo dire perchè partono da Afghan… -

E' quanto si legge sul sito web deliraniano. Secondo Bbc Persian, Vahidi nel corso di una conferenza stampa ha smentito i report dell'agenzia Fars che citando una fonte informata avevano ...È una delle tante prospettive sulle quali inviterà a riflettere la conferenza 'e Hezbollah: ... ed è una sfida da guardare in faccia' le parole di Cristina Franco,dell'associazione ...Ci occuperemo noi di farle recapitare all'ambasciata - spiega Marco Pedroni ,di Coop ... attivista scappata dall'. "Nel novembre 2019, quando ho iniziato a denunciare la condizione del ...

Iran: presidente Raisi chiede di far luce sugli avvelenamenti Agenzia ANSA

"Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha incaricato il ministro dell'Interno Ahmad Vahidi di indagare il più rapidamente possibile sui casi di avvelenamento delle studentesse in alcune scuole del Paes ...E BRUXELLES - "Il Comitato europeo delle regioni non può rimanere in silenzio dinanzi all'ennesima strage di esseri umani che fuggono da condizioni inaccettabili da Paesi che da anni sono in guerra: ...