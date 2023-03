Iran | altre cento studentesse intossicate Raisi | “Trovare presto la radice del problema”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Arrivano in ospedale perché non riescono più a respirare. Ma sulle ragioni che da novembre hanno portato al ricovero di decine diper intossicazione innon ci sono ancora risposte ufficiali. Il sospetto, secondo il vice ministro della Sanità Younes Panahi, è che possa trattarsi di attacchi deliberati per impedire alle ragazze di avere un’istruzione. E oggi ci sono oltre un centinaio di nuovi casi, riportano i media ufficiali, registrati in 16 scuole di Teheran, Ardabil, Kermanshah e Parand. Sul fenomeno è intervenuto anche il presidenteiano Ebrahim, che ha incaricato il ministero dell’Interno di occuparsi dei casi di avvelenamento, per “ladelil più rapidamente possibile” per risolvere “le preoccupazioni delle ...