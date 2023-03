Inzaghi trema all' Inter | spunta un nome clamoroso per il suo posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Vedendo alzarsi una nuvola di dubbi sopra la testa di Simone, Beppe Marottaviene aprendo un ombrello: «L'allenatore è bravo, giovane e preparato. La fiducia della società nei suoi confronti non è mai mancata». Lo scudo rimarrà operativo ad una condizione: «Assieme alla squadra,deve fare di più per risolvere il problema della discontinuità di risultati». Tradotto: il mister oggi non rischia anche e soprattutto per il buon cammino nelle coppe, ma quest'ultimo non basta per considerarlo al sicuro un domani perché «l'obiettivo più ambito resta lo scudetto» e non sono tollerabili 18 punti di distanza. Il minimo per tenersi la panchina è «non perdere di vista la qualificazione in Champions». Per certi versi, in casaconta più del tricolore: i 50 milioni di base garantiti dalla Uefa sono vitali ...