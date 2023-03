Inzaghi, strigliata alla squadra: prima del Porto due partite importanti – TS (Di mercoledì 1 marzo 2023) Simone Inzaghi ha richiamato i suoi all’ordine e, inoltre, ha ribadito l’importanza delle prossime due gare di campionato, che anticiperanno la sfida di ritorno con il Porto CONCENTRAZIONE – Simone Inzaghi ha strigliato la squadra. Dopo il pranzo con i dirigenti, l’allenatore nerazzurro ha alzato i toni nello spogliatoio, chiedendo una rapida inversione di rotta a partire dalle prossime due gare di campionato contro Lecce e Spezia. Queste due partite saranno importanti per arrivare alla sfida con il Porto nel modo migliore. Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Simoneha richiamato i suoi all’ordine e, inoltre, ha ribadito l’importanza delle prossime due gare di campionato, che anticiperanno la sfida di ritorno con ilCONCENTRAZIONE – Simoneha strigliato la. Dopo il pranzo con i dirigenti, l’allenatore nerazzurro ha alzato i toni nello spogliatoio, chiedendo una rapida inversione di rotta a partire dalle prossime due gare di campionato contro Lecce e Spezia. Queste duesarannoper arrivaresfida con ilnel modo migliore. Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

