Inzaghi in bilico, De Zerbi avanza: con lui due fedelissimi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo. Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione inizia a prendere forma, nonostante… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo. Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione inizia a prendere forma, nonostante… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttointer24 : Inter, Inzaghi in bilico: suggestione dalla Premier League ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - infoitsport : Futuro in bilico per Inzaghi senza Champions: tra le alternative spunta anche la suggestione Klopp - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Futuro in bilico per Inzaghi senza Champions: tra le alternative spunta anche la suggestione Klopp https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Futuro in bilico per Inzaghi senza Champions: tra le alternative spunta anche la suggestione Klopp https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Futuro in bilico per Inzaghi senza Champions: tra le alternative spunta anche la suggestione Klopp https://t.co… -