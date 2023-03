Inzaghi e l’Inter, andare avanti o no? C’è un’indicazione ma anche ruggini – TS (Di mercoledì 1 marzo 2023) In questi giorni, dopo la sconfitta di Bologna, molti tifosi hanno chiesto la testa di Inzaghi. Detto che l’Inter – ovviamente – non pensa a un esonero immediato Tuttosport fa una valutazione su cosa potrà accadere a fine stagione. CONTINUA O NO? – Simone Inzaghi ha un contratto con l’Inter da cinque milioni e mezzo netti a stagione fino al 30 giugno 2024. La sola cifra dell’ingaggio, stando a Tuttosport, è una sorta di assicurazione su quello che deciderà la società. A meno di disastri sportivi, ossia la non qualificazione alla prossima Champions League, il futuro di Inzaghi non è in discussione. In casa Inter sono convinti che il tecnico possa far bene anche in Serie A, oltre che nelle coppe. Tuttavia, dopo le ruggini di inizio stagione su alcune visioni differenti ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) In questi giorni, dopo la sconfitta di Bologna, molti tifosi hanno chiesto la testa di. Detto che– ovviamente – non pensa a un esonero immediato Tuttosport fa una valutazione su cosa potrà accadere a fine stagione. CONTINUA O NO? – Simoneha un contratto conda cinque milioni e mezzo netti a stagione fino al 30 giugno 2024. La sola cifra dell’ingaggio, stando a Tuttosport, è una sorta di assicurazione su quello che deciderà la società. A meno di disastri sportivi, ossia la non qualificazione alla prossima Champions League, il futuro dinon è in discussione. In casa Inter sono convinti che il tecnico possa far benein Serie A, oltre che nelle coppe. Tuttavia, dopo ledi inizio stagione su alcune visioni differenti ...

