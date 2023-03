Invalsi 2023, al via le prove per gli studenti delle ultime classi delle superiori (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le prove Invalsi 2023 sono iniziate oggi per gli studenti delle classi conclusive della scuola secondaria di secondo grado che si preparano per l'esame di Stato. Le prove si svolgeranno dall'1 al 31 marzo in diverse giornate, come stabilito dalle scuole, e sono necessarie per essere ammessi all'esame di Stato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lesono iniziate oggi per gliconclusive della scuola secondaria di secondo grado che si preparano per l'esame di Stato. Lesi svolgeranno dall'1 al 31 marzo in diverse giornate, come stabilito dalle scuole, e sono necessarie per essere ammessi all'esame di Stato. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Invalsi 2023, al via le prove per gli studenti delle ultime classi delle superiori - scuolainforma : Prove Invalsi al via oggi, 1° marzo - italiatg24 : Scuola, al via oggi le prove Invalsi - LeoganeMickael : RT @LaStampa: Scuola, al via i test Invalsi per 500 mila maturandi - TgrRaiFVG : Iniziati i test invalsi nelle classi quinte delle scuole superiori del FVG. Quest'anno il test è obbligatorio per p… -