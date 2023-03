Intesa Sanpaolo e Avsi, in Polonia nuovo inizio per 150 donne ucraine (Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS)- Integrazione, formazione ed empowerment femminile. Questi i tre pilastri del progetto “Inclusione lavorativa per rifugiati ucraini in Polonia” avviato dall'ong Avsi, con il partner storico Avsi Polska e il sostegno di Intesa Sanpaolo, ad agosto 2022 in risposta all'onda di migranti arrivata nel paese polacco a causa della guerra in Ucraina. Un progetto innovativo che ha saputo unire la formazione linguistica, corsi di soft skill, la formazione tecnica, l'assistenza psicologica e legale fino all'inserimento lavorativo.Nel progetto sono state coinvolte 25 aziende locali che operano in diversi settori: dall'industria meccanica ed elettronica, alla logistica e ai servizi finanziari e assicurativi, fino alla consulenza e ad aziende che operano in ambito educativo. Il progetto della ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS)- Integrazione, formazione ed empowerment femminile. Questi i tre pilastri del progetto “Inclusione lavorativa per rifugiati ucraini in” avviato dall'ong, con il partner storicoPolska e il sostegno di, ad agosto 2022 in risposta all'onda di migranti arrivata nel paese polacco a causa della guerra in Ucraina. Un progetto innovativo che ha saputo unire la formazione linguistica, corsi di soft skill, la formazione tecnica, l'assistenza psicologica e legale fino all'inserimento lavorativo.Nel progetto sono state coinvolte 25 aziende locali che operano in diversi settori: dall'industria meccanica ed elettronica, alla logistica e ai servizi finanziari e assicurativi, fino alla consulenza e ad aziende che operano in ambito educativo. Il progetto della ...

