Intervista con Ivan Meli di Ottica Rolin: “Il segreto del successo? L’attenzione al cliente” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ivan Meli non avrebbe mai immaginato di diventare il titolare di Ottica Rolin, l’attività aperta da suo padre Gino l’anno della sua nascita, nel 1962. Quando aveva solo 18 anni la sua vita è stata stravolta dalla perdita del genitore e da un’eredità difficile: le redini dell’attività di famiglia che, radicata nella tradizione e con uno sguardo costante all’innovazione e all’alta specializzazione del suo staff, oggi conta ben tre Centri Ottici, a Curno, a Bergamo e a Villa d’Almè. Dottor Meli, a 61 anni dalla sua fondazione, Ottica Rolin continua a essere un punto di riferimento per il territorio. Qual è il segreto? “Ancora oggi ci sono clienti che ricordano mio padre, che era dotato di una grande intelligenza emotiva, dicendomi che oggi sarebbe fiero ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023)non avrebbe mai immaginato di diventare il titolare di, l’attività aperta da suo padre Gino l’anno della sua nascita, nel 1962. Quando aveva solo 18 anni la sua vita è stata stravolta dalla perdita del genitore e da un’eredità difficile: le redini dell’attività di famiglia che, radicata nella tradizione e con uno sguardo costante all’innovazione e all’alta specializzazione del suo staff, oggi conta ben tre Centri Ottici, a Curno, a Bergamo e a Villa d’Almè. Dottor, a 61 anni dalla sua fondazione,continua a essere un punto di riferimento per il territorio. Qual è il? “Ancora oggi ci sono clienti che ricordano mio padre, che era dotato di una grande intelligenza emotiva, dicendomi che oggi sarebbe fiero ...

