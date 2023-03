Inter, troppe montagne russe. Ora Inzaghi trovi una soluzione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Continua a essere altalenante il rendimento dell’Inter in stagione. Fin troppo, come visto nelle ultime uscite. Anche nell’ultima partita – contro il Bologna – la squadra ha dimostrato di non riuscire a confermarsi dopo un grande risultato, impantanandosi ulteriormente nella corsa alla prossima Champions League. Inzaghi è chiamato a trovare una soluzione ALTRO STOP – Non migliora il rendimento altalenante dell’Inter che, nelle ultime settimane, si è confermato un vero e proprio viaggio sulle montagne russe. La squadra di Simone Inzaghi continua a trovare grandi risultati (come quello in Champions League contro il Porto), salvo poi puntualmente cadere nella partita successiva. È successo contro il Monza (2-2) dopo la vittoria sul Napoli, è successo contro l’Empoli (0-1) ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Continua a essere altalenante il rendimento dell’in stagione. Fin troppo, come visto nelle ultime uscite. Anche nell’ultima partita – contro il Bologna – la squadra ha dimostrato di non riuscire a confermarsi dopo un grande risultato, impantanandosi ulteriormente nella corsa alla prossima Champions League.è chiamato a trovare unaALTRO STOP – Non migliora il rendimento altalenante dell’che, nelle ultime settimane, si è confermato un vero e proprio viaggio sulle. La squadra di Simonecontinua a trovare grandi risultati (come quello in Champions League contro il Porto), salvo poi puntualmente cadere nella partita successiva. È successo contro il Monza (2-2) dopo la vittoria sul Napoli, è successo contro l’Empoli (0-1) ...

