Inter, si riparla di 'cessioni eccellenti': non solo Dumfries, i big a rischio – CdS (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per l'Inter c'è da affrontare anche il discorso mercato in vista della prossima stagione. La qualificazione in Champions League (vedi articolo) è fondamentale per non dover sacrificare più di un big. Il Corriere dello Sport fa i nomi e non c'è solo Dumfries. ROSA IN BILICO – Il piazzamento finale dell'Inter in Serie A definirà le strategie future anche in sede di calciomercato. Con la Champions League si potrà trattenere buona parte della rosa, almeno per quanto riguarda i big, senza il rischio è quello di un pericoloso ridimensionamento. Le casse del club, come noto, non sono certo messe bene e una cessione eccellente appare scontata. Denzel Dumfries è il nome principale, secondo il Corriere dello Sport, ma fra i primi c'è pure Marcelo Brozovic. Senza la Champions League ...

