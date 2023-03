(Di mercoledì 1 marzo 2023) I nerazzurrino tra Stati Uniti e Arabia un: obiettivo chiudere un accordo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pio81584159 : @PBPcalcio Se fosse stato alla Juve oppure Inter avrebbe sicuramente già bruciato tutto. Al Milan a differenza lo s… - qnazionale : Inter, si cerca un nuovo sponsor: DigitalBits non ha pagato tre rate - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Dopo DigitalBits, Inter da mesi cerca sponsor: “Contatti con almeno 3 aziende” - Max_Vitale_ : Ho l'impressione che tra poco salta pure questo #DigitalBits #crypto - Italia_Notizie : Inter, DigitalBits non ha pagato 25 milioni. Si cerca sponsor di maglia -

I nerazzurri cercano tra Stati Uniti e Arabia un nuovo sponsor: obiettivo chiudere un accordo in ......sempre più Ibra in coppia con il formidabile Giroud rivitalizzato dal nuovo modulo che lo... L'ingiustamente criticatissima paga un organico che non regge il doppio impegno di Champions ma ...A completare la prima pagina, oltre alla 'prova di forza' dei bianconeri, il titolo sull': '... Ma soprattutto sul profilo che il Barcellonasul mercato, ovvero un altro Pedri che possa ...

Inter, si cerca un nuovo sponsor: DigitalBits non ha pagato tre rate ... QUOTIDIANO NAZIONALE

«Le squadre hanno rinunciato all’idea che possa essere rigenerato» il Meazza. «Io cercherò di aiutarle a realizzare il loro progetto, voglio solo far rispettare le regole». Lo ha affermato il sindaco ...Continua lo scontro tra l’Inter e DigitalBits, ma la società nerazzurra è già pronta a un nuovo grande accordo per cambiare main sponsor ...