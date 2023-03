Inter, serve programmare in vista dell’estate. Anche a costo di rifondare (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’esito della stagione 2022/23 dell’Inter è quasi definito ormai. Motivo per cui proprietà e dirigenza devono iniziare a programmare in vista del prossimo anno. Anche a costo di Interventi pesanti. FONDAMENTA INCERTE – La stagione 2022/23 dell’Inter continua a vivere altalene emozionali difficili da spiegare. Ancor meno da comprendere. Il filo conduttore è solo uno: non ci si annoia mai. Motivo per cui i nerazzurri non riescono a godersi la vittoria contro il Porto, perché Bologna fa riaffiorare polemiche che si speravano sopite. Dove Simone Inzaghi torna sulla graticola (pochi giorni dopo l’esaltazione) e mezza squadra sul mercato. Due scenari che non si possono escludere al 100%, ma che nemmeno sono prossimi a concretizzarsi. Di sicuro, però, aiutano a porre il focus ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’esito della stagione 2022/23 dell’è quasi definito ormai. Motivo per cui proprietà e dirigenza devono iniziare aindel prossimo anno.diventi pesanti. FONDAMENTA INCERTE – La stagione 2022/23 dell’continua a vivere altalene emozionali difficili da spiegare. Ancor meno da comprendere. Il filo conduttore è solo uno: non ci si annoia mai. Motivo per cui i nerazzurri non riescono a godersi la vittoria contro il Porto, perché Bologna fa riaffiorare polemiche che si speravano sopite. Dove Simone Inzaghi torna sulla graticola (pochi giorni dopo l’esaltazione) e mezza squadra sul mercato. Due scenari che non si possono escludere al 100%, ma che nemmeno sono prossimi a concretizzarsi. Di sicuro, però, aiutano a porre il focus ...

