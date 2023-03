Inter-Lecce, quale difesa per Inzaghi? Due opzioni in corso di valutazione – CdS (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si comincia già a pensare alla formazione di Inter-Lecce, con le condizioni di Dimarco e Skriniar da valutare (vedi articolo). Inzaghi, riporta il Corriere dello Sport, ha due opzioni in difesa. QUALI SCELTE? – Per Inter-Lecce non è affatto scontato rivedere Milan Skriniar, anche se l’infortunio che lo ha tolto dalla partita di Bologna non è grave. Il Corriere dello Sport non lo inserisce fra le prime opzioni di formazione in vista di domenica (ore 18), con due soluzioni possibili per Simone Inzaghi. La prima riguarda abbassare di nuovo Matteo Darmian, come al Dall’Ara, con Denzel Dumfries largo a destra. La seconda vede Danilo D’Ambrosio a fare il braccetto, per provare a riscattarsi dall’errore costato la ripartenza vincente di ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si comincia già a pensare alla formazione di, con le condizioni di Dimarco e Skriniar da valutare (vedi articolo)., riporta il Corriere dello Sport, ha duein. QUALI SCELTE? – Pernon è affatto scontato rivedere Milan Skriniar, anche se l’infortunio che lo ha tolto dalla partita di Bologna non è grave. Il Corriere dello Sport non lo inserisce fra le primedi formazione in vista di domenica (ore 18), con due soluzioni possibili per Simone. La prima riguarda abbassare di nuovo Matteo Darmian, come al Dall’Ara, con Denzel Dumfries largo a destra. La seconda vede Danilo D’Ambrosio a fare il braccetto, per provare a riscattarsi dall’errore costato la ripartenza vincente di ...

