Inter-Lecce, progressi per due giocatori: Inzaghi potrà già arruolarli! – Sky

Inzaghi sorride in vista di Inter-Lecce. Due big dovrebbero farcela per la sfida fondamentale di domenica contro la squadra salentina. Entrambi assenti a Bologna RIENTRI – Si guarda a Inter-Lecce. Milan Skriniar e Federico Dimarco dovrebbe recuperare per la sfida di San Siro. Progressi da entrambi, come riferito da Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport. I due, ieri, hanno fatto lavoro differenziato come Joaquin Correa ma arrivano comunque notizie positive dall'allenamento che sta per concludersi. Sicuramente una notizia fondamentale per gli imminenti importanti impegni.

